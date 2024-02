Weil am Rhein: Unterwegs mit einer Kartografin

Vom Lindenplatz am Tüllinger Berg hat man einen eindrücklichen Rundumblick auf die Rheinebene. Im Süden befinden sich die neuen Hochhaustürme des Pharmakonzerns Roche, etwas weiter hinten ragen Basler Schornsteine in die Luft. Direkt am Fuß des Tüllinger liegt Alt-Weil mit seinen historischen Gebäuden. Dort wo früher Streuobstwiesen waren, nimmt das Vitra Design Museum viel Raum ein. Die Hafenanlagen von Weil am Rhein und Huningue sind im Osten zu erahnen. Dahinter ist der Euroairport zu sehen. Der Rhein ist bei Haltigen deutlich erkennbar, danach verschwindet er in der raumgreifenden Häuserlandschaft.