Weil am Rhein Unzählige ehrenamtliche Einsätze

Jedes Jahr haben etwa vier Vorstandssitzungen stattgefunden. Außerdem wurden von den Mitgliedern Teststationen betrieben, Hilfe im Ahrtal geleistet, Blutspendeaktionen durchgeführt sowie Einsätze an der Impfstation Lörrach-Haagen absolviert. Hinzu kamen Schulungen, Versammlungen, Arbeitskreise sowie die Förderung der Jugendarbeit.

Bereitschaftsleiter Stefan Ohm legte eine bemerkenswerte Bilanz über die geleisteten ehrenamtlichen Stunden vor.

2019 fanden viele Sanitätsdienste statt, das Depot wurde auf Vordermann gebracht und es waren mehrere Arbeitskreise aktiv.

2020 kamen die Mitglieder auf 8648 geleistete Stunden. Bedingt durch die Pandemie wurde der Einsatz an Teststationen, die Unterstützung des Sozialdienstes bei der Einkaufshilfe sowie – trotz Pandemie – sieben Blutspendetermine wahrgenommen.

12 133 Stunden Ehrenamt lautet die Bilanz für das Jahr 2021. Im Gemeindehaus St. Peter und Paul wurde eine eigene Teststation eingerichtet. Weiterhin gab es Testungen in Pflegeheimen im Landkreis sowie eine Teststation an der Volkshochschule. Mit warmen Getränken wurden in der kalten Jahreszeit die Impfwilligen vor dem Weiler Rathaus versorgt. Auf diesem Weg kamen noch einmal beachtliche 5409 Stunden Hilfeleistung in der Pandemie zustande.

Aber auch der Einsatz im Ahrtal forderte die Helfer. Es wurde spontan ein Konvoi organisiert, um vor Ort Pflegeheime und ein Hospiz zu unterstützen. Zwei Mitglieder des Ortsvereins waren eine Woche lang im Ahrtal.

Darüber hinaus wurden Fortbildungen durchgeführt und 105 Dienstabende abgehalten, unter anderem online.

Die Mitglieder des Sozialdienstes hatten besonders bei den Blutspendeterminen viel zu tun. Aber auch die Auslieferung der Lebensmittel während der Pandemie forderte von ihnen viel Einsatz. Hilfe an den Teststationen gehörte ebenso zur ehrenamtlichen Arbeit wie die Nikolausüberraschung im Don Bosco-Kindergarten.

Mit gerade einmal 14 Mitgliedern hat diese Abteilung 1100 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet. Kerstin Wolters und Tatjana Multner stehen an der Spitze der Sozialdienstfrauen.

Ausblick

Die Bereitschaft zählt derzeit 48 Mitglieder, 15 Neumitglieder wurden in den vergangenen drei Jahren begrüßt. Als Ziel für die Zukunft formulierte Ohm die Gewinnung weiterer Mitglieder sowie die Ersatzbeschaffung für einen inzwischen 32 Jahre alten Gerätewagen.

Der Dank des Bereitschaftsleiters galt in besonderem Maße den Verwaltungen im Landkreis für deren Unterstützung und namentlich der Hauptamtsleiterin der Stadt Weil am Rhein, Annette Huber.

Jugend

Auch das Jugendrotkreuz war nicht untätig, berichtete Tom Liebig. Ob beim Hemdglunggi-Umzug, bei der Teilnahme an einer Gewerbeschau oder in den Gruppenstunden – die jungen Helfer waren voller Eifer im Einsatz. Beim Kreistreffen in Efringen-Kirchen erlangten sie den ersten Platz, beim Landeswettbewerb wurden sie Zweiter.

Finanzen

Es konnte in den vergangenen drei Jahren ein kleiner Überschuss erwirtschaftet werden. Rücklagen für das geplante neue DRK-Haus wurden angelegt.

Wahlen

In geheimer Wahl wurden Klaus-Michael Effert als Vorsitzender und Britta Ohm als zweite Vorsitzende mit großer Mehrheit wiedergewählt. Günter Endres bleibt Schatzmeister, Schriftführerin ist Marlene Jakobs und Ortsvereinsarzt Burkhardt Cerff, Beisitzer sind Andreas Arendt und Jörg Eckhardt. Die Bereitschaftsleiter Stefan Ohm und Elena Wlaschny, Tom Liebig vom Jugendrotkreuz und Kerstin Wolters vom Sozialdienst wurden bestätigt.