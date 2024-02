Bei der Einreisekontrolle am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn, konnte ein verbotenes Springmesser aus dem Verkehr gezogen werden. Die Waffe wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Ein 30-jähriger deutscher Staatsangehöriger geriet am Freitagabend bei der Einreise nach Deutschland in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs fanden die Einsatzkräfte in der Mittelkonsole ein Springmesser. Da der Besitz des aufgefundenen Springmessers in Deutschland per Gesetz verboten ist, stellte die Bundespolizei das Messer sicher und leitete ein Strafverfahren gegen den Mann ein.