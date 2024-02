Weil am Rhein: Verein zur Förderung der ambulanten Hospizarbeit gegründet

Ein Verein zur Förderung der ambulanten Hospizarbeit wurde am Dienstagabend im Quartierstreff in der August-Bauer-Straße in Weil am Rhein von 18 Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen. Einstimmig wählte die Versammlung Ulrich May, Ehrenbürger von Binzen und Kreisrat der Freien Wähler zum Vorsitzenden, ebenfalls einstimmig wurden Heidi Thron als seine Stellvertreterin, Anja Biechele-Wichert zur Schriftführerin und Gilbert Rottmann zum Schatzmeister erkoren.