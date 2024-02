Weil am Rhein-Vernissage: Fotografische Gesellschaft zeigt Industrie-Aufnahmen aus dem Ruhrgebiet

Wendeltreppe von Jürg Steiner

Ein Blick in eine beeindruckende Maschinenhalle sowie in die grüne Natur des Landschaftsparks Duisburg-Nord mit einer Skulptur im öffentlichen Raum ermöglichen das Eintauchen in eine größere Dimension. Magdalena Lederer hat sich in ihren Fotos insbesondere einer Wendeltreppe des Schweizer Architekten Jürg Steiner und Elementen der moderneren Architektur des Museums Küppersmühle gewidmet, welches von außen noch in seiner ursprünglichen Funktion als Silo erkennbar ist und einen Erweiterungsbau der Architekten Herzog & de Meuron erhielt. Die Verbindung von alt und neu, von Leichtigkeit und Schwere, sowie von verschiedenen Materialien als Einheit kommt in ihren Fotografien zum tragen.