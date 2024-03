Weil am Rhein: Verschiedene Herausforderungen gemeistert

Seit zwei Jahren gibt es eine Kooperation mit dem Quartierstreff. Erfolgreich war auch die Weihnachtssterne-Aktion für Kinder. Die Zusatzangebote, wie beispielsweise der Vortrag über gewaltbereite Jungen oder der Umgang mit Ängsten, habe eine große Nachfrage erfahren. Insgesamt seien mehr als 80 Angebote ausgeschrieben gewesen – darunter der „Dauerbrenner“, das Kindertheater in Kooperation mit dem Kesselhaus. Auch gab es drei Sportangebote. Mit den Grundschulkindern der Karl-Tschamber Schule wurde in Kooperation mit der Schulleitung gearbeitet. Neuerdings gibt es ein Baby-Café mit Gästen. Sechs Wochen lang nahmen 200 Kinder an der Ferienbetreuung teil. Für 2024 ist wieder eine derartige Betreuung, wenn auch in kleinerem Rahmen, angedacht.