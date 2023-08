Weil am Rhein Versuchte Einbrüche

Der Inhaber einer Metzgerei teilte der Polizei gegen 14.34 Uhr mit, dass er Hebelspuren an seiner Ladentür bemerkt habe. In das Innere des Geschäfts sind die Täter nicht gelangt, teilt die Polizei mit. In der selben Nacht sind zwei bislang unbekannte Personen in das Innere eines ebenfalls an der Hauptstraße befindlichen Grillhauses gelangt. Da sich kein Geld in der Kasse befand, ist vermutlich nichts entwendet worden.

Nach Auswertung einer Videoaufzeichnung konnten die Männer wie folgt beschrieben werden: Ein Tatverdächtiger trug einen roten Pullover, eine lange dunkle Hose, rote Sportschuhe, eine dunkle Schirmmütze sowie eine Bauchtasche quer über den Oberkörper. Der andere Tatverdächtige war mit einer kurzen Hose, einem langärmeligen Oberteil und einer Schirmmütze bekleidet. Die Farben können derzeit noch nicht benannt werden.