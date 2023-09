Vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag, versuchten Unbekannte gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung in der Schafackerstraße einzubrechen. Der Tatzeitraum lag zwischen 19.20 und 9.30 Uhr am Morgen. Bei dem brachialen Versuch die Terrassentüre zu öffnen, wurde diese beschädigt. Es wird vermutet, dass der oder die Täter bei ihrem Einbruchsversuch gestört wurden und es daher nicht zu einem vollendeten Einbruch kam. Das Polizeirevier Weil am Rhein (07621/97970) bittet Zeugen, die in oben genannter Nacht verdächtige Wahrnehmungen in der Schafackerstraße gemacht haben, sich zu melden.