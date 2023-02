Eine Zeugin hat am Sonntag gegen 23.20 Uhr eine männliche Person bemerkt, die aus einem Toilettenfenster einer Bäckerei an der Weiler Hauptstraße hinauskletterte. Der Unbekannte hebelte das Toilettenfenster auf, um in die Bäckerei zu gelangen. Er gelangte laut Polizei wohl nicht in den Verkaufsraum. Es wurde nichts entwendet. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg.