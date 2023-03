Unbekannte haben zwischen Sonntag, 23.45 Uhr, und Montag, 20.15 Uhr, versucht, die Hauseingangstür eines Einfamilienhauses an der Dorfstraße in Ötlingen aufzuhebeln. Die Unbekannten gelangten nicht in das Haus, teilt die Polizei mit. Vielleicht wurden sie auch bei der Tatausführung gestört.