Das „Grüne Klassenzimmer“ des Truz ist sehr gefragt. Foto: Beatrice Ehrlich

Dazu kamen Kindergartenkinder. Zu den besonderen Projekten gehört „Ab in die Natur“ mit dem Kindergarten St. Elisabeth in Friedlingen. Das Projekt „Classe la Nature“ in Kooperation mit dem „Maison de la Nature“ mit Schulkindern aus Hartheim (D) und Fessenheim (F) läuft weiter. Im Tier-Club treffen sich Kinder, um die Ziegen im Truz zu pflegen, bei denen es jüngst einen Generationswechsel gegeben hat.