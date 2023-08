Weil am Rhein Viel weniger gestreifte Plagegeister unterwegs

Eine Asiatische Tigermücke ist kleiner als eine Ein-Cent-Münze und auffällig gestreift gemustert. Foto: Stadtverwaltung/Koops

Das sehe bei der Tigermücke natürlich anders aus: „Sie werden aktiv bekämpft, weil sie potenziell Krankheiten übertragen können“, unterstreicht Koops. Nicht zuletzt seien die Eindringlinge, die ursprünglich in den süd- und südostasiatischen Tropen und Subtropen beheimatet waren, bekannt für ihre Aggressivität beim Stechen und würden damit einen Aufenthalt im eigenen Garten unmöglich machen.

Im Zusammenhang mit der Tigermücke will Koops mit zwei großen Missverständnissen aufräumen: So gebe es immer wieder die Meinung, dass Tigermücken auch hier leben sollten, da sie jetzt nun einmal hier und beispielsweise auch ein Teil der Nahrungskette geworden seien. „Das stimmt nicht. Die Asiatische Tigermücke ist in Asien beheimatet und gefährlich, da sie Krankheiten übertragen kann“, macht Koops deutlich.

Auch die Annahme, dass B.t.i., also das Mittel, mit dem die Larven bekämpft werden, für diverse Organismen giftig sei, sei schlichtweg falsch. „B.t.i. ist ein Eiweiß des Bakteriums Bacillus thuringiensis israelensis und ist für alle Mückenlarven tödlich, aber in sinnvoller Konzentration und am richtigen Ort angewendet, fügt B.t.i. weder anderen Insekten, noch Tieren, Pflanzen und Menschen Schaden zu“, hält die Diplom-Biologin fest.

Das sei schließlich auch der Grund, warum B.t.i. seit Jahrzehnten bereits in der Schnakenbekämpfung am Oberrhein eingesetzt wird. „Ohne diese Behandlung“, sagt Koops, „wäre ein Aufenthalt in der Nähe des Rheins wegen heimischer Mücken erheblich weniger idyllisch als man es heute kennt.“

bittet alle Mitbürger bei der Bekämpfung um tatkräftige Unterstützung. So können Grundstücksbesitzer Tigermückenfunde melden. Hierzu sollten Fotos per E-Mail an tigermuecke@ weil-am-rhein.de geschickt oder die gefangenen/erschlagenen Mücken in einem kleinen Behälter oder einem Briefumschlag an das Rathaus Weil am Rhein – Stichwort Tigermücke – Rathausplatz 1, 79576 Weil am Rhein geschickt oder dort eingeworfen werden.

zur Bekämpfung gibt es auch unter www.weil-am-rhein.de/start/rathaus/asiatische+tigermuecke.