Weil am Rhein Viele Ausflüge geplant

Weil am Rhein. Die Veranstaltungen des Vereins beginnen am Donnerstag, 26. Januar, 16 Uhr, mit einem geführten Besuch der neuen großen Sonderausstellung „Der Rhein“ im Dreiländermuseum in Lörrach. Der Eintritt kostet normal drei Euro und ist mit einem Museumspass frei. Die Kosten für die Führung trägt der Verein für Heimatgeschichte und Volkskunde. Die Anmeldung ist entweder per E-Mail an heimatgeschichte.weil.am.rhein @gmail.com oder bei Ulrich Siemann, Tel. 07621/792349, möglich.

Exkursion zu Gedenkstätte und Museum