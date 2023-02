Weil am Rhein Viele neue Filme stehen auf dem Programm

Dennoch beschäftigt Traber die erneute Krise. Denn der Kinopalast hat viele Energiefresser: Licht, Lüftung, Klimaanlage und mehr. Auch die Einkaufspreise für Getränke und Snacks sind gestiegen. Daher sei es das Ziel, die aktuellen Besucherzahlen zu verdoppeln.

Auf die Frage, was er für dieses Jahr erwartet, will sich Traber nicht festlegen. Es sei nicht möglich, in diesen unsicheren Zeiten Prognosen für das Jahr zu erstellen. Denn keiner wisse genau, wie sich die Preise tatsächlich entwickeln und inwiefern die Leute tatsächlich zurückkämen.

Technische Neuerungen

Was den Blick zurück angeht, betont der Kinoleiter, dass er und sein Team die Zeit unter anderem genutzt haben, um das Soundsystem umzurüsten. In drei Sälen ist es jetzt funktionsfähig und bietet ein besseres Hörerlebnis, erklärt Traber. Dieser „Surround-Sound“ spielt den Ton aus allen Richtungen, so kommt der Regen von oben und der herannahende Zug von links, gibt er einige Beispiele.

Geplant sei noch die Umrüstung auf 4K-Laserprojektion. Mit größeren Beeinträchtigungen für den laufenden Betrieb sei aber nicht zu rechnen, versichert der Kinoleiter.