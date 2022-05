Weil am Rhein Viele sind noch zu schnell

In Märkt wurde zwischen dem 30. März und dem 13. April an zwei Standorten die Geschwindigkeit von Autos, Motorrädern und Lastwagen gemessen. Sowohl am Messpunkt an der Rheinstraße am Ortsausgang Richtung Eimeldingen als auch am Messpunkt auf Höhe der Rheinstraße 38 wurden die erlaubten 30 Kilometer pro Stunde in vielen Fällen überschritten. Gravierende Ausreißer nach oben gab es aber nur wenige.