Weil am Rhein Vielfältig im Einsatz

Weil am Rhein. Der ESV Weil am Rhein begrüßt zwei neue FSJ-ler (freiwilliges soziales Jahr) für das Schuljahr 2021/22. Es sind Jacob Hütter und Sören Friedrich. Hütter begleitet von Montag bis Freitag am Morgen den Sportunterricht in der Rheinschule. Friedrich ist von Montag bis Freitag am Vormittag an der Hans-Thoma-Schule und wird ebenfalls den Sportunterricht dort begleiten. Beide FSJ-ler unterstützen dann ab 16.30 Uhr die einzelnen Trainer in den Abteilungen des ESV. Nach einem halben Jahr sind sie in Besitz des C-Trainerscheines und können selbstständig Kinder und Jugendliche beim Sport anleiten.