Am fünften Tag um 9 Uhr war der Wettbewerb beendet. Die Jury bewertete die vergänglichen Kunstwerke aus Schnee nach einem vorgegebenen Wertekatalog: technische Ausführung, Kreativität, Ausdruck und Übereinstimmung mit dem eingereichten Modell. Auch wenn es dem Weiler Team in diesem Jahr nicht auf das Siegertreppchen gereicht hat, war es mit seiner Arbeit mehr als zufrieden. Gefreut hat sich das Team besonders darüber, dass der Artist Choice Award, der von den Künstlern selbst verliehen wird und in diesem Jahr an das Team Litauen ging, in Gedenken an das im vorvergangenen Jahr verstorbene Teammitglied Lothar Luboschik aus Ötlingen als „Lothar Luboschik Artist Choice Award“ vergeben wurde.