Weil am Rhein Visionen mit Leben füllen

Rund 30 neue Lehrerinnen und Lehrer hat Oberbürgermeister Wolfgang Dietz im Rathaus begrüßt und sie in der Stadt willkommen geheißen.

Weil am Rhein. Aus dem ganzen Bundesgebiet stammen die Menschen, die mit dem neuen Schuljahr nach Weil am Rhein gekommen sind. Ziel der Veranstaltung ist, die Pädagogen mit Akteuren von Vereinen, Verbänden, der lokalen Politik und Kulturschaffenden zusammenzubringen, um eine erste Plattform für mögliche Kooperationen für Aktionstage oder Schulprojekte zu bieten.

„Weil am Rhein ist eine lebenswerte Stadt“

Der Empfang ist zwischenzeitlich zur festen Tradition im Rathaus geworden. Der OB nimmt den Anlass als Gelegenheit, Weil am Rhein den Lehrern als lebenswerte Stadt zu präsentieren, in der es vieles zu entdecken gibt. Denn wer weiß beispielsweise, dass das architektonisch bedeutsame Glashaus das südwestlichste Gebäude der Republik darstellt, oder dass Weil am Rhein eine ebenso lange Grenze zum Ausland wie zu seinen deutschen Nachbarn hat.

Neben dem Werben für die kulturelle Szene klärte er sicherheitshalber auch darüber auf, dass die hiesige Fasnacht nichts mit dem Pendant in Köln zu tun hat. „Um unsere Stadt für die Zukunft zu entwickeln, braucht es nicht nur visionäre Projekte, sondern auch Menschen, die diese mit Leben füllen und solche, die sich integrieren und vielleicht auch in einem der mehr als 240 Vereine und Verbände mitwirken wollen“, betonte Dietz.