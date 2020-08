Weil am Rhein VitraHaus hat nach Renovierung wieder geöffnet

Das US-amerikanische Designstudio Charlap Hyman & Herrero hat das Loft in das Apartment eines Filmregisseurs umgestaltet. Aber auch an anderen Stellen des VitraHauses soll das Leben imaginärer Bewohner als Grundlage für unterschiedlich eingerichtete Wohnbereiche dienen.

Ab Mitte September wird außerdem eine Vitra Campus-App im App Store von Apple zum Herunterladen bereit stehen.

„Das VitraHaus ist ein einzigartiges Gebäude, mit dem wir uns nun seit zehn Jahren beschäftigen. In dieser Zeit haben wir dazu gelernt, über das Gebäude und über Interieurs überhaupt“, wird Nora Fehlbaum, CEO von Vitra, in der Mitteilung zitiert. Sie wirft Fragen auf wie „Was will das Gebäude? Was steht ihm? Was sind die Rezepte für einen guten Raum? Was fehlt in unserer Kollektion, um eine Einrichtung noch sinnvoller oder ansprechender zu gestalten?“ Das nun geschaffene Interieur reflektiere die Antworten auf diese Fragen, so Fehlbaum.

Veranstaltungen sind geplant

Im Zuge der Wiedereröffnung stehe die Sicherheit der Besucher und Mitarbeiter weiterhin an erster Stelle, heißt es außerdem. Es wurden laut Vitra umfangreiche Sicherheits- und Hygienekonzepte umgesetzt.

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens soll es eine Auswahl an Veranstaltungen geben. Diese werden abhängig von der Corona-Situation geplant und Anfang September im Internet unter www.vitra.com/vitrahaus2020 veröffentlicht.