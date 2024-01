Weil am Rhein: Vokalensemble singt für Frieden

Zwei Konzerte in Lörrach und Schopfheim

Das erste Konzert wird am Samstag, den 2. März, um 19.00 Uhr, in der Evangelischen Kirche Rötteln in Lörrach aufgeführt. Das zweite am Sonntag, 3. März, 18 Uhr, in der evangelischen Stadtkirche in Schopfheim.