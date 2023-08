Weil am Rhein Volkmar Staub kommt ins Kesselhaus

Noch vor dem offiziellen Tourstart in Freiburg macht Staub am 22. September in Weil am Rhein Station. Die Mächtigen lächerlich machen und mit den Ohnmächtigen lachen, das ist Kabarett, wie es Volkmar Staub versteht, schreiben die Veranstalter. Der gebürtige Brombacher ist der Meinung, dass derjenige, der lustig ist und die Waffe des Wortes beherrscht, nicht schlägt und schießt. Er sieht Satiriker nur in einer pointen-schlagenden Verbindung und sich selbst als Spaßprediger gegen Hassprediger.