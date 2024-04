Weil am Rhein: Vom Frost verschont geblieben

Weniger zufrieden sind die Haltinger Winzer mit dem Kaufverhalten der Kunden: „Es ist schwieriger geworden, aber es läuft noch“, sagt Heintz. Gründe für die Zurückhaltung beim Kauf seien unter anderem ein kleinteiliger Markt und kleinere Warenkörbe. So gebe es nicht mehr die Leute, die nur noch Wein von den Haltinger Winzern beziehen und diesen kistenweise einkaufen, erklärt Heintz.

So lange die Temperaturen nicht unter null Grad fallen, passiere den Reben nichts. „Und das war nicht der Fall, wir sind wohl glimpflich davongekommen“, freut sich Dieter Rösch, der mit seiner Frau Sabine das kleine Weingut „Vinessli“ in Ötlingen betreibt. „Ich hoffe, dass es so bleibt.“ Der Austrieb sei drei Wochen früher erfolgt als im Durchschnitt. „Die Kälte hat die Entwicklung dann um etwa eine Woche gebremst.“