In Weil am Rhein hat sich Horst Bache in vielfältiger Weise in das Vereinsleben eingebracht. Viele Jahre spendete er den Kranz für den Narrenbaum, er ist Mitglied im ESV, dem TV Weil, der Stadtmusik, dem Gesangverein – und überall erhielt er die Ehrenmitgliedschaft. In der Freiwilligen Feuerwehr war er aktiv, auch im Traditionsverein, und heute gehört er der Altersmannschaft an.