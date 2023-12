Weil am Rhein: Vom Nikolaus und Knoblauchzöpfen

Zum Jahresende 2023 hat Carolin Lefferts, die Leiterin der VHS Seniorengruppe „Die Herbstzeitlosen“ ein wahres Feuerwerk der Ideen und Veranstaltungen entfacht. Da stand zunächst ein Besuch des traditionellen „Zibelemärt“ in Bern an. In der Innenstadt reihte sich Stand an Stand mit akkurat geflochtenen Zwiebel- und Knoblauchzöpfen, aber auch mit sonstigem Gemüse und Obst sowie allerlei süßem Backwerk und Näschereien. Kinder und Erwachsene bestaunten die bunte Vielfalt. Zum Erstaunen der auswärtigen Gäste waren riesige Mengen Konfetti im Einsatz, am Spätnachmittag sollte sogar eine Konfettischlacht stattfinden.