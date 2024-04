Weil am Rhein: Von der Rock-Ballade bis zur Filmmusik

Vorfreude auf Olympia

Das Zusammenleben mit einem Drachen ist nicht immer einfach und konfliktfrei. Der Animationsfilm „How to train your Dragon“ auf deutsch „ Drachenzähmen leicht gemacht“ war nicht nur ein Erfolg, sondern auch dessen Musik, die John Powell schrieb. Das Medley bestehend aus den Stücken Coming Back Around, Dragon Battle, Test Drive und This Is Berk klangen nach Abenteuer mit keltischem Einschlag und war eine spritzige Bereicherung nicht nur für die Zuhörer. Mit der Eröffnungsfanfare „The Olympic Spirit“ der Olympischen Sommerspiele 1988 in Seoul, die John Williams, einer der größten Filmkomponisten geschrieben hat, entführten die Musiker das Publikum mit erkennbarer Freude in die Welt des Sports. Das olympische Feuer machte auf dem Weg nach Paris, wo die nächste Olympiade stattfindet, einen Zwischenstopp in Haltingen – den Gästen war es Recht.

Unvergessliche Filmmusik

Bei dem „A Klezmer Karnival“ das von Philip Sparke aus drei unterschiedlichen traditionellen Klezmermelodien: einem Hochzeitstanz mit Glückwünschen für Braut und Bräutigam, einem Rundtanz und einem so genannten Scherentanz komponiert wurde, zeigten sich die Musiker mit fröhlicher Begleitung des Xylophons und Marimbaphons stimmungsvoll, fröhlich, aber auch melancholisch. Das Publikum war ganz begeistert und durfte sich abschließend an dem emotionsgeladenen Medley „Movie Milestones“ der Filmmusik Legende Hans Zimmer erfreuen. Mit unvergesslicher Filmmusik, etwa in „Der König der Löwen“, „Fluch der Karibik“, „Gladiator“ oder „Crimson Tide“ eroberte er die Leinwand.

Das Publikum würdigte die musikalischen Leistungen mit lang anhaltenden Ovationen und erklatschte sich eine Zugabe, die mit dem Welthit „Halleluja“ von Leonhard Cohen gerne gewährt wurde. Dominik Büchele führte kompetent durchs Programm und erzählte viel Wissenswerte zu den einzelnen Stücken.