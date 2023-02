Weil am Rhein Von Gasthäusern, Scheunen & Co.

Die Führung „Baumgeflüster“ am Sonntag, 9. Juli, soll erstaunliche Fakten und Geschichten bieten. Sabine Theil erzählt bei einem Spaziergang vom Stapflehus bis in den Läublinpark etwas über einzelne ausgewählte Bäume – von Wohn- und Erdgeisterbäumen bis hin zu Tanzlinden.

Unbekannte Anekdoten

Hinter die Kulissen des Art-Dorfs können die Teilnehmer bei der Stadtführung „Ötlingen – Kunst und Kultur“ am Sonntag, 27. August, blicken. Weil Monika Merstetter von Initiator Gerhard Hanemann regelmäßig miteinbezogen wird, kennt sie viele der Künstler – und kann Anekdoten erzählen, die nirgendwo festgehalten sind, verriet sie kürzlich bei einem Pressegespräch.

„Presshefe, Recordspritzen und Taschenuhrenrohwerke“ lautet der Titel der Führung von Joachim Kempf am Sonntag, 8. Oktober. Die Teilnehmer bewegen sich auf den Spuren der ehemaligen Altweiler Industriebetriebe.

Die letzte Stadtführung in diesem Jahr wird am Samstag, 28. Oktober, mit „Grenzgeschichte(n)“: Deutschland – Schweiz, Weil am Rhein – Riehen“ angeboten. Siegert Kittel lässt die hiesige Nachbarschaft im Laufe der Jahrhunderte in Geschichten Revue passieren, ernst, aber auch heiter.

Mit Filmvorführung

Ebenfalls im Programmheft enthalten ist die Vorführung des Films „Weil am Rhein – von oben“ am Sonntag, 19. März, im Kinopalast im Rhein-Center. Dieter Zöbelin bringt den Zuschauern in dem 70-minütigen Streifen alle Stadtteile aus einem ganz besonderen Winkel aus der Vogelperspektive näher – untermauert mit Wissenswertem zur Stadt Weil am Rhein. Kommentarsprecher ist Tonio Paßlick.