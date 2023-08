Weil am Rhein Von Pleiten, Pech und Pannen

Auch andere in der Runde haben solche unvergesslichen Reisen in der Jugend erlebt. Mit seiner Fahrradtour durch Schweden mit seinem Freund Gerhard 1963 knüpfte Joachim Stockert an die biografische Reise-Erzählung an. Vor genau 60 Jahren war es, als er mit Zelt und Schlafsack im nassen Skandinavien unterwegs war, von Mücken geplagt, auf der Suche nach einem Schlafplatz. Die Pointe war, dass der damals 16-Jährige und sein Freund in einer Telefonzelle und auf einem Tisch in einer Tankstelle nächtigten.