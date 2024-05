„Zeit für eine Nachjustierung“

Michael Hügler, Ampelplaner des auf Verkehrsplanung spezialisierten Büros Karajan Ingenieure hat jetzt in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses die Gründe für die aktuelle Ampelsteuerung ausführlich erläutert. Er erklärte, dass man bei der Planung der Ampelphasen den Verkehr auf der B 3 und auf der Heldelinger Straße im Fokus gehabt habe, weniger den in den Nebenstraßen. Dies auch deshalb, weil die Kreuzung durch den Rückbau eines Fahrstreifens in der Heldelinger Straße insgesamt Leistungsfähigkeit verloren habe. Bei der Planung sei man zudem von einer prognostizierten Belastung im Jahr 2025 ausgegangen. Nun sei es aber Zeit für eine Nachjustierung anhand aktueller Daten aus dem Verkehrsrechner.

Größere und kleinere Zeitfenster

Die Rotphase an der Vorampel werde also verlängert, sodass für den einmündenden Verkehr zwischen Vor- und Hauptampel mehr Zeit bleibe, stellte er in Aussicht. Da es sich um eine „vollverkehrsabhängige Steuerung“ handle, sei das zur Verfügung stehende Zeitfenster aber nur klein, wenn keine Fußgänger Grün anfordern, ergänzte er. In diesem Fall stünde wieder die Leistungsfähigkeit der B 3 im Mittelpunkt.