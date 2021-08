Weil am Rhein Vorbeikommen und Piks erhalten

Nächste Termine

Das mobile Impfteam des Kreisimpfzentrums ist zusätzlich zu dem bereits angekündigten Termin in Weil am Rhein (Freitag, 27. August, 14 bis 18 Uhr, beim Hieber-Markt) auch am Vormittag in der Stadt und wird von 9 bis 12.30 Uhr am Rathaus (Rathausplatz 1) impfen. Der Service kann ohne Terminabsprache in Anspruch genommen werden, geimpft werden alle Personen ab zwölf Jahren (unter 16-Jährige nur in Begleitung von sorgeberechtigten Personen).