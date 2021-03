Weil am Rhein Vorbild im Kampf gegen die Pandemie

Weil am Rhein (sc). Wenn der Ortsverein Weil am Rhein-Haltingen des Deutschen Roten Kreuzes zum kostenlosen Corona-Test einlädt, nutzen dies in den vier Stunden bis zu 160 Bürger. Auch am vergangenen Samstag gab es im Haus der Volksbildung in Weil am Rhein wieder diese Möglichkeit. Mit unter den Testwilligen war der ehemalige Bundestagsabgeordnete Armin Schuster. Seit November ist er Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Durch diese Aufgabe hat Schuster täglich mit unterschiedlichen Hilfsorganisationen wie beispielsweise dem DRK, den Samaritern oder dem Technischen Hilfswerk und der Freiwilligen Feuerwehr zu tun.