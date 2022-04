Weil am Rhein Vorfreude auf das Fest

Am Samstag, 18. Juni, wird der Festplatz um 17 Uhr geöffnet. Als Eintritt auf das Festgelände gilt die Festnadel. Diese ist für fünf Euro bei jedem Aktivmitglied und in folgenden Weiler Geschäften erhältlich: Metzgerei Lederer; Elektro Gempp; Buchhandlung Lindow; Wein Speck; Atelier Eberhard; Friseur Hänert; Gasthaus Schwanen; Kaufring und in den Geschäftsstellen unserer Zeitung. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren haben freien Eintritt frei. Die Festnadel berechtigt zum Eintritt am Samstag, 17. September, zum „Tag der Tracht“ auf der Regio-Messe in Lörrach.

Durch die Absage der Alpin KG wurde das Musikkonzept geändert und der grenzübergreifende Charakter ausgebaut: Auf der Lindenplatz-Bühne (Beginn 17 Uhr) spielen die „Blechbandi“ aus Todtnau, die Blaskapelle Nord-Süd aus der Schweiz und die Weiler Band „ErnstFall“. Auf der Festwiesen-Bühne (Beginn 18 Uhr) tritt die Tanzkapelle „Maier & Friends“ auf. Es spielen Musiker aus dem Dreiländereck mit Verstärkung aus Liverpool. Gekaufte „Alpin KG“-Karten können bei Elektro Gempp in Alt-Weil gegen Festnadeln und/oder den Karten-Vorverkaufspreis umgetauscht werden.

Für eine vielfältige Bewirtung durch Vereine und Betriebe ist ebenfalls gesorgt.

Mit Gottesdienst

Das Kreistrachtenfest wird am Sonntag, 19. Juni, um 10 Uhr durch den ökumenischen Trachtengottesdienst mit Pfarrer Gerd Möller (katholisch) und Pfarrer Michael Hoffmann (evangelisch) eröffnet. Mitwirkende sind die Markgräfler, die Basler und die Elsässer Trachtengruppe. Die musikalische Begleitung übernimmt ein Ensemble der Stadtmusik Lörrach. Nach dem Gottesdienst wird auf dem Festplatz bewirtet. Auf der Lindenplatz-Bühne spielt zum Frühschoppen der Musikverein Oberwihl.

Festumzug am Sonntag

Der Festumzug startet um 14 Uhr beim Haus der Vereine (Altes Rathaus). Neben den im Landkreis beheimateten Trachtengruppen haben sich unter anderem der Kantonale Trachtenverband Basel und Zug, die Trachtengruppe der Sundgauvia, die Trachtengruppe Straßburg und Bouxwiller aus dem Elsass sowie die Bürgerwehr aus Ettlingen und Villingen-Schwenningen mit Kavallerie angemeldet. Der Musikverein Brombach wird die Markgräfler Trachtengruppe als Markgräfler Musik begleiten.

Die Umzugsmoderation erfolgt „viersprachig“: an der Kronenkurve auf „Elsässerdütsch“, am Alten Rathaus auf „Hochdütsch“, am Zipfelbrunnen auf „Baseldütsch“ und auf der Bühne auf dem Lindenplatz auf „Alemannisch Dütsch“. An den Zugangsstellen werden Festnadeln zum Verkauf angeboten.

Nach dem Festumzug spielt die Stadtmusik Weil am Rhein. Ab 15 Uhr tritt auf der Festwiesen-Bühne die Elsässer Mundart-Band „Flexmachine“ auf. Außerdem werden verschiedene Trachtengruppen auf den Bühnen ihre Tänze vorführen. Im bäuerlichen Anwesen Weingut Frey/Familie Dirrigl stellt der Künstler Jochen Scherzinger am Samstag und Sonntag seine Werke aus und verkauft sie auch.

Im Atelier „Schwer auf Draht“ von Gabi Eberhart, Hauptstraße 175, in Weil am Rhein können für das Festwochenende Trachtenteile wie Hörnerkappen, Schultertücher und Schürzen ab dem 9. Mai ausgeliehen werden.

Das länderübergreifende Trachtenfest wird unterstützt durch die Stadt Weil am Rhein, die Baden-Württemberg Stiftung Nouveaux horizons, den Trinationalen Eurodistrict Basel, den Begegnungsfonds, den Fond „Schlossgut Istein“, die Markgräfler Winzer eG, die Brauerei Lasser und die Sparkasse Markgräflerland.