Weil am Rhein Vorfreude auf das Wiedersehen

Durch die Teilnahme am Städtepartnertreffen könne man sich begegnen und den Austausch pflegen. Die Vereinsmitglieder seien schließlich älter geworden. Auf diese Weise lasse sich also auch herausfinden, ob die Treffen für eine andere Generation noch interessant sind. Die Familien, bei denen die Jugendlichen untergebracht sind, organisieren für sie eine Gartenparty. „Trebbin ist enorm gastfreundlich“, hebt Leitherer hervor.

Buntes Programm

Das Parkfest stellt natürlich bei weitem nicht den einzigen Programmpunkt des Besuchs dar: „Einen Tag gestaltet die Stadt Trebbin, da geht es in die Gegend um Blankensee“, erzählt Bartl. Außerdem geht es ins Lausitzer Seenland, dass durch geflutete ehemalige Braunkohletagebaue entstanden ist. Der Freitag wird in Potsdam verbracht und der Samstag steht den Gastgebern mit ihren Gästen zur Verfügung. „Viele fahren nach Berlin“, weiß Bartl. Am Sonntag geht es wieder nach Hause. Dieses Mal sei zwar alles etwas aufwändiger gewesen – zum Beispiel eine Busgesellschaft und neue Gastgeber zu finden, schildert die Vorsitzende. „Aber wir machen es gerne.“

Viele treue Freunde dabei

2018 fand das bisher letzte Städtepartnerschaftstreffen in Trebbin statt, 2019 in Bognor Regis. 2020 wäre eigentlich Weil am Rhein wieder an der Reihe gewesen – coronabedingt konnte die Zusammenkunft aber erst 2022 nachgeholt werden, weshalb es nun fünf Jahre dauerte, bis wieder die Fahrt nach Trebbin ansteht.

Unter den Gästen seien viele, die schon seit 30 Jahren nach Trebbin fahren, erzählt Bartl weiter, „treue Freunde“. Die Älteren würden die Freundschaft natürlich so lange wie möglich aufrechterhalten wollen. „Aber es sind auch Neue dabei.“