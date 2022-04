Weil am Rhein Vorfreude aufs Wiedersehen

An schwierige Situation angepasst

Der Vorsitzende Christian Leitherer führte durch die Tagesordnung. Nach dem sehr intensiven und spannenden Treffen im Juli 2019 in Bognor Regis hatte es durch die Lockdowns ja nur noch Absagen der zunächst für den Herbst 2020 angedachten Treffen der drei Partnerstädte gegeben. Auch die Straßenfeste und die Neujahrs-Essen waren mit gutem Grund abgesagt worden.

Ein positiver Aspekt konnte in der Pandemie dennoch gesehen werden: Einige Vertreter der Vorstände hatten sich inzwischen regelmäßig in Video-Zoom-Sitzungen ausgetauscht und sich dabei umfassender informiert, als dies sonst der Fall gewesen wäre.

Beim Ausblick stand vor allem das Treffen in Weil am Rhein vom 14. bis 19. Juni im Mittelpunkt. Leitherer erwähnte, dass in diesem Jahr wegen der mehrfachen Verschiebungen nur jeweils 15 Gäste aus Bognor Regis und Trebbin erwartet würden.

Ausblick auf das Treffen im Juni

Wieder steht das Dreiland als trinationale Region im Mittelpunkt. Der Vorstand hatte die Einladung mit einem Blick vom Hochblauen auf das Rheintal illustriert. Zunächst soll am Mittwoch, 15. Juni, Frankreich besucht werden – mit dem Zug von St. Louis aus nach Mulhouse. Abends ist die Stadt Gastgeberin des traditionellen Empfangs für Gäste und Gastgeber.

Am Donnerstag wird der Feiertag genutzt für einen Tag in Basel. Neben einer Besichtigung des Rathauses werden die Gäste mit Tageskarten für den ÖPNV ausgestattet, um sich Ziele ihrer Wünsche anzuschauen. Am Freitag wird das Markgräflerland besichtigt. Nach einem Besuch in Schloss Bürgeln wird die Mittagspause am Hochblauen verbracht. Nachmittags steht eine Führung durch die Landesgartenschau in Neuenburg auf dem Programm. Vorstandsmitglied Tonio Paßlick ist dort auch Gartenschau-Führer. Am Samstagabend kommen Gäste und Gastgeber zum fröhlichen Ausklang zusammen, bevor sie am Sonntagvormittag wieder abreisen.

Gemeinsames Musikprojekt

Ein ungewöhnliches Projekt kündigte Leitherer abschließend an. Mit jeweils mindestens drei jungen Menschen aus den beteiligten Städtepartner-Gemeinden soll während der Woche ein Musikprojekt erprobt und am Samstag aufgeführt werden. Gastgeber für die Besucher sind bereits gefunden, jetzt geht es zuversichtlich an die Feinplanung.