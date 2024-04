Weil am Rhein: Vortrag des Historikers Wolfgang Benz

Heute ist Elser zwar fast so berühmt wie die Geschwister Scholl und Graf Stauffenberg – Held des 20. Juli 1944 – , aber als Person blieb Elser weitestgehend unbekannt. Wolfgang Benz gibt in seinem Vortrag Einblicke in das Leben Elsers und holt damit nach, was längst überfällig ist: eine wissenschaftlich fundierte Biografie des einfachen Mannes aus dem Volk, der zur Einsicht in die verbrecherische Natur des NS-Regimes gelangte und sich bis zur letzten Konsequenz zum Widerstand entschloss.