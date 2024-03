Weil am Rhein: Vortrag in Haltingen über Tigermücken

Stattdessen versuchen Petra Koops und ihre Mitstreiter, alle Anwohner der betroffenen Gebiete im Auftrag der Stadtverwaltung ein- bis zweimal im Jahr persönlich zu erreichen, zu beraten und auf mögliche Brutstätten hinzuweisen. Des Weiteren wird es regelmäßige Infoveranstaltungen zur Tigermückenbekämpfung im Weiler Rathaus und in der Festhalle in Haltingen geben. Außerdem wird noch im März ein neuer Bekämpfungsflyer an alle Haushalte verteilt.

Infoveranstaltungen das ganze Jahr über

Die erste Infoveranstaltung zum Thema Tigermücken findet am Dienstag, 19. März, 18 Uhr, in der Festhalle Haltingen statt. Und weitere Termine stehen ebenfalls fest: 17. April, 18 Uhr, im Rathaus Weil am Rhein; 12. Juni, 18 Uhr, in der Festhalle Haltingen; 16. Juli, 18 Uhr, im Rathaus Weil am Rhein;13. August, 18 Uhr, im Rathaus Weil am Rhein; 11. September, 18 Uhr, im Rathaus Weil am Rhein; 15. Oktober, 18 Uhr, in der Festhalle Haltingen.

Betroffene können Bti-Tabletten im Rathaus abholen

Wie bereits in den vergangenen Jahren können Betroffene B.t.i.-Tabletten im Rathaus und bei der Ortsverwaltung in Haltingen abholen. Diese Tabletten enthalten einen biologischen Wirkstoff und sind für andere Insekten, Pflanzen, Tiere oder Menschen ungefährlich. „Es handelt sich dabei um ein bakterielles Protein, dass recht selektiv Mückenlarven abtötet. Es wird hier bei uns in der Tigermückenbekämpfung nur in künstlichen Behältern angewendet, um Tigermückenlarven abzutöten“, macht Koops deutlich. In Weil am Rhein werden B.t.i.-Tabletten nicht in natürlichen Gewässern verwendet. „Auch belebte Teiche müssen nicht behandelt werden, da dort die Mückenlarven aufgefressen werden.“