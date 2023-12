Weil am Rhein: Vortrag zum römischen Reich

Sabine Huebner hat in Deutschland, Italien und in Großbritannien Geschichte und Klassische Philologie studiert, 2005 in Jena promoviert und fünf Jahre in den USA an den Universitäten UC Berkeley, Columbia University, New York University und Princeton University gelehrt und geforscht. Sie habilitierte sich 2010 an der Freien Universität Berlin. 2014 erhielt sie den Ruf auf die Professur für Alte Geschichte an der Universität Basel. Ihre Forschung umfasst die Sozial- und Religionsgeschichte der Antike, das frühe Christentum, Papyrologie, antike Demographie, Spätantike sowie antike Umwelt- und Klimageschichte.