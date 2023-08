Weil am Rhein W-Lan, Warmwasseraufbereitung & Co.

Um künftig auch den Strombedarf zu reduzieren, steht in den Klassenzimmern ein Wechsel auf LED-Beleuchtung an. In den Fluren gibt es eine solche bereits. Des Weiteren erhält auch die Alte Schule einen Glasfaseranschluss.

Die Alte Schule in Haltingen Foto: Saskia Scherer

„In der Sporthalle der Alten Schule läuft aktuell die Sanierung der Duschräume“, berichtet die Hauptamtsleiterin. In diesem Zusammenhang wird auch die Technik für die Warmwasseraufbereitung erneuert. Die Maßnahme kann nach aktuellem Stand voraussichtlich auch bis Ende der Ferien abgeschlossen werden.

Am Kant-Gymnasium sind die Arbeiten im dritten Bauabschnitt sowie im WC im Untergeschoss im Gange. Diese Maßnahmen können zu einem großen Teil in den Sommerferien fertiggestellt werden. Im Untergeschoss werden die Arbeiten etwas länger dauern. Beim Kant ist in jedem Bauabschnitt auch die Vernetzung für das W-Lan-Netz sowie die medientechnische Ausstattung der Räume enthalten.

Parallel dazu wurde mit dem vierten Bauabschnitt begonnen. Er beinhaltet die Foyerbereiche im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss. Dort wurden die vorhandenen Decken bereits entfernt, um durch Brandschutzdecken ersetzt zu werden. Da an dieser Stelle der Eingangsbereich betroffen ist, sind diese Arbeiten nur in den Ferien möglich, erklärt Huber. Die Arbeiten werden zwar nicht in den Sommerferien abgeschlossen, das Foyer im Erdgeschoss könne nach den Ferien aber wieder benutzt werden.

Zudem wird der WC-Bereich im Erdgeschoss aktuell entkernt. Diese lärmintensiven Arbeiten wurden ebenfalls auf die Ferien gelegt.

InklusiveGrundreinigung

„Neben diesen großen Maßnahmen findet in den Sommerferien in allen Schulen immer eine Grundreinigung statt“, so Huber. „Außerdem wird die Zeit genutzt für kleinere Reparaturen oder Malerarbeiten.“