Weil am Rhein Wärme im Verbund nutzen

Zu diesem Zweck werden 50 000 Euro im Wirtschaftsplan 2024 bereitgestellt. Für die Studie veranschlagt die Interessengemeinschaft Wärmeverbund-Hochrhein Kosten von 800 000 Euro veranschlagt, hinzu würden weitere 200 000 Euro für die Öffentlichkeitsarbeit kommen. Es gebe Signale, dass die Erstellung der Machbarkeitsstudie durch das Bundesprogramm „Effiziente Wärmenetze“ in einer Größenordnung von 50 Prozent der anfallenden Kosten gefördert werden könne, informierte der Erste Bürgermeister Rudolf Koger. Die endgültige Entscheidung liegt dann beim Gemeinderat.

Verschiedene Wege zur Dekarbonisierung

Mit dem Vorhaben verbunden ist die Hoffnung, über eine Wärmeverbundleitung künftig Abwärme von Industrieunternehmen am Hochrhein auch in Weil mitnutzen zu können. Die Verbundleitung könne im großen Umfang Abwärme, die am Hochrhein zur Verfügung steht, für andere Regionen des Landkreises nutzbar machen, heißt es in der dem Ausschuss vorgelegten Beschlussvorlage. „Wir müssen dekarbonisieren“, erläuterte Koger auf Nachfrage von Gemeinderat Andreas Rühle, ob sich denn die Planung des interkommunalen Wärmeverbunds nicht mit dem lokalen Ausbau der Nahwärme in Weil am Rhein „beiße“.