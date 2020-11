Weil am Rhein - In Weil am Rhein kam es laut Polizeimeldung am Freitagabend in der Gartenstadt zum Hinweis eines Anwohners. Er teilte mit, in seinem Garten sei eine nicht zugelassene Motocross-Maschine abgestellt und kurz darauf wieder von seinem Grundstück genommen worden. Anschließend sei die Maschine in unbekannte Richtung weggefahren worden.