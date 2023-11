Weil am Rhein: Wahl des neuen Bürgermeisters

Wehrle hat zur Zeit die Stelle als Dezernent für Bauen, Planen und Umwelt in Bad Krozingen inne. Er hat seinen Titel als Diplom-Architekt an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich erworben und danach in Architekturbüros in München und Stuttgart gearbeitet. Ab 1998 führte er sein eigenes Architekturbüro in Freiburg. Von 2017 bis 2020 war er Leiter des Hochbauamts in Waldshut-Tiengen. Die Dezernatsleitung in Bad Krozingen hat er 2020 übernommen. Er ist außerdem Sachverständiger für Schäden an Gebäuden und Fachpreisrichter für Architekturwettbewerb sowie seit 2022 Dozent für Architektur und Baukonstruktion an der IU-Internationale Hochschule. Zu seinen Projekten als Architekt gehörte unter anderem die Sporthalle der Clara-Grunwald-Schule, der Bau der Oberlin Kinder Universität sowie ein Haus im Modell-Stadtteil „Quartier Vauban“, alles in Freiburg.

Der neue Beigeordnete wird im Weiler Rathaus die Aufgaben des ehemaligen Bürgermeisters Martin Gruner übernehmen, der jetzt Oberbürgermeister in Waldshut-Tiengen ist. Zu seinen Aufgaben gehören die verantwortliche Leitung und strategische Entwicklung der Bereiche Rechts- und Ordnungsamt, Stadtbauamt, Amt für Gebäudemanagement und Umweltschutz sowie Betriebshof mit insgesamt rund 200 Mitarbeitenden.