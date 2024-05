Nach den Erfolgen der vergangenen Jahre findet die Veranstaltung am Samstag, 3. August, zwischen 17 und 23 Uhr am Tüllinger Berg statt, teilt die Weil am Rhein Wirtschaft & Tourismus (WWT) mit. Wie immer steht der Wein vom Tüllinger im Mittelpunkt. Doch auch für Bewirtung wird gesorgt sein, versichern die teilnehmenden Winzer der IG Weinweg, die Veranstalter sind. Die Mitglieder der IG haben sich für den genannten Termin entschieden. Diskutiert wurde, dass wie in den Vorjahren parallel das Kieswerk-Open-Air stattfindet. Dies hatte jedoch laut den Veranstaltern in der Vergangenheit keinen Einfluss auf beide Events, die im übrigen auch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen: „Weinweg in Flammen“ sei eine naturverbundene, aktive Veranstaltung für den Wanderer im Berg. Hier stünden der Austausch, das Flanieren, der Genuss von Wein, Kulinarik und Landschaft im Vordergrund.