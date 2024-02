Weil am Rhein: Wandern, Singen, Neues lernen

Parforceritt durch ein prall gefülltes Programm

Im Juni wird der Ospelehof in Hinterzarten, sowie die Alte Schmiede in Mambach besucht werden können. Am 20. Juni geht es dann für ein paar Tage „zum Bergdoktor am Wilden Kaiser“. Interessant wird der Vortrag von Hubert Bernnat über die Geschichte der Firma ARaymond im Juli. Nicht zu vergessen der Besuch der Bregenzer Festspiele, für den es jedoch keine freien Plätze mehr gibt. Danach heißt es „Semesterabschluss – Sommerfest“.

Kino, Theater, Mittagstisch

Damit nicht genug: Das Angebot der „Herbstzeitlosen“ geht über diese Veranstaltungen hinaus. An jedem ersten Dienstag im Monat findet immer in einem Restaurant in Weil ein gemeinsamer, gemütlicher Mittagstisch statt. Das Theater in Freiburg wird besucht werden. Hier sieht die Planung eine Infoveranstaltung am 2. Juli im TAM vor, bevor der Theaterbesuch mit zwei Bussen stattfindet. Und, ganz neu: Die Senioren sind ins Seniorenkino im Kinopalast im Rheincenter eingeladen. Die Senioren waren sich einig: Dank des Einsatzes von Caroline Lefferts und ihrem Team ist das Herbstzeitlosenprogramm vielfältig, abwechslungsreich und für jeden Geschmack ist etwas dabei.