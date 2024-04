Weil am Rhein: Was sagen die jungen Weiler zur Tram?

Was halten junge Weilerinnen und Weiler von der Tram-Verlängerung? Welche Themen spielen für die Schülerinnen und Schüler eine Rolle? Was sollte bei der Planung unbedingt beachtet werden? Um Antworten auf diese und weitere Fragen zu erhalten, drückten der Erste Bürgermeister Rudolf Koger sowie Klaus-Michael Effert und Jürgen Rühle von der Begleitgruppe Tram 8+ nochmals die Schulbank, informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.