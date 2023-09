Weil am Rhein Wegweisende Weichenstellung

Arbeitsgruppe war beteiligt

Noch seien nicht alle Grundstücke im Besitz der Gemeinde, sagt Ortsvorsteher Michael Gleßner. Um das Vorhaben auf dem derzeit ins Auge gefassten Gebiet zu realisieren, müssten noch einige Grundstücke gekauft, oder, wenn der Eigentümer einem Verkauf nicht zustimmt, in Form einer Zwangsumlegung für die Gemeinde gewonnen werden, erläutert er. Das mittlerweile bekannt gewordene Vorhaben einiger Eigentümer, darunter Haltinger, ihre Grundstücke auf dem Areal nicht zur Verfügung stellen zu wollen, empfindet er als „bizarr“. Denn die Erstellung des nun dem Ortschaftsrat vorgelegten Konzepts erfolgte in Absprache mit einer eigens gebildeten Arbeitsgruppe „Sägischopf“, der neben Vertretern der Gemeinderatsfraktionen und der Stadtverwaltung auch der gesamte Ortschaftsrat Haltingen angehörte. „Da waren sich am Ende alle einig, dass wir das so wollen“, versichert er auf telefonische Nachfrage. Allerdings habe es im Vorfeld in Haltingen auch schon Stimmen gegen das Vorhaben gegeben, etwa aus den Reihen der örtlichen Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr, wo man den alten Standort im Oberdorf nur ungern aufgebe. Dies sei insofern verständlich, dass der aktuelle Standort vom Oberdorf aus gut erreichbar sei, zum neuen Standort im Haltinger Nordwesten seien von manchen deutlich weitere Wege zurückzulegen.