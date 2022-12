Weil am Rhein Weihnachten aus der Tüte

Weil am Rhein. SBB Schäfer hat die Schüler der Realschule Dreiländereck überrascht. Ab 11 Uhr konnten die Schüler die Weihnachtstüten – mit Nüssen, Mandarinen und Süßigkeiten – an den Montageautos in Empfang nehmen, heißt es im Nachgang. „Wir leben in außergewöhnlichen Zeiten, in denen vor allem die Kinder gelitten haben. Umso mehr freut es uns, dass wir diese Aktion gemeinsam mit der Realschule Dreiländereck umsetzen durften. Es gibt nichts Schöneres, als in strahlende Kinderaugen zu schauen“, sagt Uwe Schäfer, Geschäftsführer der SBB Schäfer GmbH.