Weil am Rhein: Weihnachten im Warmen

Seit acht Jahren auf der Straße

Tino gesellt sich zu uns. Auch er arbeitet in der Wärmestube mit. Sauber machen, spülen und abends abschließen, das sind die Aufgaben, die Tino übernommen hat. Auch er schläft seit acht Jahren draußen. Die Gründe, warum er auf der Straße lebt, seien persönlich, da wolle er nichts dazu sagen. Sieben Jahre lang war er in ganz Europa mit dem Fahrrad unterwegs. Italien, Spanien, Frankreich und Polen, wo immer es ihn hingetrieben habe. Allerdings, räumt er ein, in Deutschland gefalle es ihm am besten. Dieses Land sei wunderschön. Träume hat Tino keine, es komme wie es kommt. „Ich bin zufrieden, so wie es ist“.