Weil am Rhein „Weihnachtsoratorium“ zugunsten von Kindern

Weil am Rhein. Auch dieses Jahr wird am Mittwoch, 27. Dezember, 19 Uhr, auf Initiative der Altistin Silke Marchfeld wieder das Weihnachtsoratorium in der Altweiler Kirche aufgeführt. International bekannte Spitzenmusiker sind bei dem Benefizkonzert mit dabei. In diesem Jahr kommt der Erlös des Konzerts „Kindern unserer Welt“ zugute. Die drei Projekte, die in Äthiopien unterstützt werden, kennt Silke Marchfeld bestens, denn sie war dort schon vor Ort.

Das Weihnachtsoratorium wurde 1734 von Johann Sebastian Bach erstmals aufgeführt und erfreut sich seit seiner Wiederentdeckung durch die Singakademie in Berlin großer Beliebtheit. Für unzählige Menschen sei das alljährlich festliche Konzerterlebnis unverzichtbarer Teil ihres Weihnachtsrituals, erklärt die Initiatorin des Benefizkonzerts.

Bei der Aufführung am 27. Dezember werden musikalische Profis, darunter international bekannte Spitzenmusiker wie Reinhold Friedrich (Trompete), Michael Sieg (Oboe), Ronan Caillet (preisgekrönter französischer Tenor), Valentin Egel (dieses Jahr am Dirigierwettbewerb des MDR preisgekrönter Dirigent), Thomas Egel-Goldschmidt (Konzertmeister) und das unter der stimmlichen Leitung von Silke Marchfeld stehende Altweiler Vokalensemble zusammenwirken, um Bachs Musik zum Erklingen zu bringen.

Es werden sämtliche sechs Kantaten mit all ihren Rezitativen, Arien und Chören zu hören sein.

Alle Mitwirkenden musizieren ohne Gage; statt eines Eintrittspreises bitten die Veranstalter um eine Spende, die vollumfänglich der Arbeit von „Kinder unserer Welt“ (www.kinderunsererwelt.de) zugute kommen wird.

Seit über 20 Jahren hat „Kinder unserer Welt“ den Alltag von Menschen in Äthiopien – insbesondere von Kindern und jungen Frauen nachhaltig verbessert.

Bis heute flossen 4,5 Millionen Euro in bewusst langjährig angelegte Projekte wie das Strassenkinderprojekt in der Kaffeeanbau-Metropole Jimma, dem Gesundheits- zentrum in Koarit und dem Ausbildungszentrum für Mütter in Not in Endaselassie, im Norden Äthiopiens.

„Kinder unserer Welt und alle Mitwirkenden freuen sich auf das Konzert und hoffen auf großzügige Spenden zugunsten des Straßenkinderprojekts in Äthiopien“, sagt Silke Marchfeld.