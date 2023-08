Weil am Rhein Weil anders sehen

Eveline Pruß, Vorsitzende der AWO, hat mit ihrem Team Kaffee und Kuchen bereitgestellt. Dann wird es still im Raum. Der Film, der mit einer Drohne aufgenommen wurde, beginnt.

Von der Grenze Riehen aus gleitet die Drohne in Richtung Alt-Weil, dem historischen Ortskern. Über das grüne Herz der Stadt, den Tüllinger führt der Weg nach Haltingen, Ötlingen, Märkt und nach Friedlingen. Tonio Paßlick, der den Film kommentiert, erklärt die Entwicklung der Stadt, die Besonderheiten und bringt geschichtliche Hintergründe nahe. Der informative Film nimmt die Zuschauer mit auf eine Zeitreise und lässt sie in einem lebenswerten Weil am Rhein ankommen. Die Zuschauer sind begeistert, so haben sie ihre Stadt noch nie gesehen und erlebt. Der Film sei in der Pandemiezeit entstanden, berichtete Zöbelin, der sich über das große Interesse freut.