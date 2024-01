Weil am Rhein: Weil bekommt eine Fahrradstraße

Die Stadt Weil am Rhein strebt für Radfahrer eine Nord-Süd-Verbindung an, die durchgängig und ohne große Zeitverluste befahren werden kann, führte Ariane Linde, zuständig für Radverkehr in der Abteilung Verkehr und Tiefbau, am Dienstag im Bau- und Umweltausschuss aus. Im Jahr 2015 wurde das Radverkehrskonzept für die Stadt Weil am Rhein beschlossen, in dem bereits der Vorschlag für eine Fahrradstraße in einem bestimmten Streckenabschnitt enthalten ist. Mit der Umwidmung eines Abschnitts der Müllheimer Straße zwischen der Freien Kita und Vitra zur Fahrradstraße unternimmt die Stadtverwaltung jetzt einen ersten Schritt.