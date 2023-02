Besonders deutlich gegen die Einführung einer Fußgängerzone stimmten die Weiler Bürger in den Wahllokalen in der Rheinschule, aber auch in der Leopoldschule, der Zentralen Feuerwache und der Hans-Thoma-Schule. Teils lag der Anteil der mit „Ja“ angekreuzten Stimmzetteln in diesen Bezirken bei mehr als 80 Prozent. Fast ganz genau das Gesamtergebnis spiegelte das Resultat der Stimmenauszählung des Wahllokals im Weiler Rathaus wider.